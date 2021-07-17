قبل ساعات من النهائي.. رئيس جنوب إفريقيا يوجه رسالة لـ كايزر تشيفز وموسيماني

وجه رئيس جنوب إفريقيا، رسالة إلى فريق كايزر تشيفز قبل مواجهته أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب سيريل راموفاسا رئيس جنوب إفريقيا عبر حسابه على تويتر: "نحن بلد متعدد الأوجه. وبينما نعيد البناء بعد أسبوع مليء بالتحديات، يجب أن نتوقف قليلاً لنتمنى التوفيق لـ كايزر تشيفز قبل مواجهتهم ضد الأهلي".

وأضاف "الوحدة يجب أن تكون ثمرة النجاح في الملعب".

رئيس جنوب إفريقيا أتم "أبعث أيضا بخالص تحياتي لـ بيتسو موسيماني في رحلة بحثه عن الذهب".

We are a country of many facets. As we rebuild after a challenging week, we must pause to wish @KaizerChiefs well ahead of their encounter against Al Ahly. Unity must be the fruit of success on the field. Give Pitso our warmest regards as you go for gold. pic.twitter.com/KRiDYOJT0c — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 #StaySafe (@CyrilRamaphosa) July 17, 2021

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بعد قليل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء عاصمة المغرب.