قبل ساعات من النهائي.. رئيس جنوب إفريقيا يوجه رسالة لـ كايزر تشيفز وموسيماني

السبت، 17 يوليه 2021 - 19:36

كتب : محمد عبد العظيم

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

وجه رئيس جنوب إفريقيا، رسالة إلى فريق كايزر تشيفز قبل مواجهته أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب سيريل راموفاسا رئيس جنوب إفريقيا عبر حسابه على تويتر: "نحن بلد متعدد الأوجه. وبينما نعيد البناء بعد أسبوع مليء بالتحديات، يجب أن نتوقف قليلاً لنتمنى التوفيق لـ كايزر تشيفز قبل مواجهتهم ضد الأهلي".

وأضاف "الوحدة يجب أن تكون ثمرة النجاح في الملعب".

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رئيس جنوب إفريقيا أتم "أبعث أيضا بخالص تحياتي لـ بيتسو موسيماني في رحلة بحثه عن الذهب".

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بعد قليل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء عاصمة المغرب.

في إفريقيا الأهلي كايزر تشيفز
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