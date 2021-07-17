سلبية مسحة رباعي الأهلي الأولمبي قبل السفر إلى اليابان

السبت، 17 يوليه 2021 - 17:50

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في المغرب قبل لقاء كايزر تشيفز

أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي سلبية مسحة رباعي الفريق المنضم للمنتخب الأولمبي قبل السفر غدا إلى اليابان.

وجاءت سلبية مسحة الرباعي وهم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.

وسيسافر الرباعي بعد المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الدار البيضاء بالمغرب.

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وأجرى رباعي الأهلي الأولمبي مسحة إضافية أمس الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفريق في الدار البيضاء قبل السفر للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

وتغادر بعثة الأهلي المغرب عقب مباراة كايزر تشيفز مباشرة في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.

وسيقضي الرباعي الأولمبي الليلة في المغرب ويطير ظهر غدا الأحد إلى اليابان، حسب اتفاق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره في المنتخب الأولمبي.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا مصر الأولمبي طوكيو 2020
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