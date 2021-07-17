سلبية مسحة رباعي الأهلي الأولمبي قبل السفر إلى اليابان
السبت، 17 يوليه 2021 - 17:50
كتب : حسام نور الدين
أعلن أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي سلبية مسحة رباعي الفريق المنضم للمنتخب الأولمبي قبل السفر غدا إلى اليابان.
وجاءت سلبية مسحة الرباعي وهم: محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر.
وسيسافر الرباعي بعد المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الدار البيضاء بالمغرب.
وأجرى رباعي الأهلي الأولمبي مسحة إضافية أمس الجمعة، بمقر إقامة بعثة الفريق في الدار البيضاء قبل السفر للمشاركة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.
وتغادر بعثة الأهلي المغرب عقب مباراة كايزر تشيفز مباشرة في طريقها إلى القاهرة على متن طائرة خاصة.
وسيقضي الرباعي الأولمبي الليلة في المغرب ويطير ظهر غدا الأحد إلى اليابان، حسب اتفاق الجهاز الفني للأهلي مع نظيره في المنتخب الأولمبي.