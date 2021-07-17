تشكيل نهائي إفريقيا - أكبي يحرس مرمى كايزر تشيفز أمام الأهلي

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لكايزر تشيفز تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي كايزر تشيفز مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

ويتواجد الحارس دانييل أكبي أساسيا في حراسة مرمى كايزر تشيفز بعد تواجده أساسيا أمام الوداد في إياب نصف النهائي.

وجاء تشكيل كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو

وجاءت دكة بدلاء كايزر تشيفز كالتالي:

بروس بفوما - أنتوني أجايي - لازاروس كامبولي - ليوناردو كاسترو - خاما بيليات - ياجان ساسمان - فيلاني زولو - سيابونجا نجيزانا - سيفوساكي نتيا

ويسعى الأهلي للتتويج باللقب العاشر في تاريخه إفريقيا بينما يلعب كايزر تشيفز النهائي الأول له في المسابقة.

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