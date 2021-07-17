ذا أثيليتك: لوكاكو على رادار تشيلسي في حال فشل صفقة هالاند

السبت، 17 يوليه 2021 - 16:58

كتب : عمر خالد

روميلو لوكاكو - منتخب بلجيكا

يأمل نادي تشيلسي في تدعيم صفوف الفريق بقوة قبل بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، حيث أشارت تقارير إنجليزية إلى أن هناك العديد من الأسماء مرشحه للإضمام إلى البلوز.

وذكرت صحيفة "ذا أثيليتك" الإنجليزية أن تشيلسي يسعى للحصول على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي لدعم هجوم الفريق.

يأتي ذلك في حالة فشل النادي اللندني في الحصول على خدمات إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.

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وأشارت الصحيفة إلى أن سيموني إنزاجي، المدير الفني الجديد لإنتر ميلان خلفا لأنطونيو كونتي المتوج بلقب الدوري الإيطالي مع الفريق، تحدث مسبقا عن لوكاكو وقال إنه تحدث معه حتى يطمأن اللاعب حول مستقبله مع الفريق.

أوضح التقرير أن إنتر ميلان يسعى للتخلص من نجم آخر بعد بيع المغربي أشرف حكيمي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة بلغت 60 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل توفير السيولة المالية للنادي، خاصة إذا أتى للنادي عرض مناسب.

وأكدت "ذا أثيليتك" أن إنتر سيطلب في اللاعب البلجيكي مبلغ يقدر بحوالي 100 مليون إسترليني، وهو ما أعتبره البعض كثيرا على لاعب يبلغ من العمر 28 عاما.

يذكر أن روميلو لوكاكو كان لاعبا في تشيلسي الإنجليزي عام 2011 قادما من نادي أندرلخت البلجيكي، ولكن تخلى تشيلسي عن اللاعب لفريق إيفرتون بعقد لمدة 3 سنوات.

وتوج لوكاكو مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، فيما شارك مع المنتخب البلجيكي في يورو 2020 ولكن خرج من المنافسة على يد المنتخب الإيطالي الفائز باللقب في دور الـ 8 عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف، وأحرز حينها لوكاكو هدف من ركلة جزاء.

تشيلسي إنتر ميلان روميلو لوكاكو الدوري الإنجليزي
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