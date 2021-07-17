رباعي الأهلي الأولمبي يغادر المغرب إلى طوكيو ظهر الأحد

السبت، 17 يوليه 2021 - 15:05

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي والمقاولون العرب

يغادر رباعي الأهلي، محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، المغرب، إلى طوكيو، ظهر غد الأحد.

ويطير الرباعي بعد خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز، إلى اليابان، لخوض غمار مسابقات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

وفي المقابل، تعود بعثة الأهلي إلى القاهرة مباشرة بعد مباراة مساء اليوم السبت.

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ويبيت الرباعي الأولمبي في المغرب قبل السفر غد الأحد.

ويخوض كايزر تشيفز نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه.

بينما الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويجات يتطلع للفوز بالبطولة للمرة العاشرة.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني في أولى مواجهاته في الأولمبياد يوم الخميس المقبل.

طوكيو 2020 نهائي إفريقيا الأهلي
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