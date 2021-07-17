تقرير إيطالي: مانشستر سيتي يريد 51 مليون إسترليني لترك جيسوس لـ يوفنتوس

السبت، 17 يوليه 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - خيسوس

حدد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المبلغ المطلوب من أجل الموافقة على رحيل جابريال جيسوس مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن مانشستر سيتي وضع مبلغ 51 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على بيع جيسوس إلى نادي يوفنتوس.

ويسعى يوفنتوس لضم جيسوس لدعم هجوم الفريق الإيطالي في الموسم المقبل.

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وإذا توصل يوفنتوس لاتفاق مع مانشستر سيتي سيحاول ضم جيسوس على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء بنهاية الموسم.

إلا أن مانشستر سيتي يرغب في بيع جيسوس على الفور خلال الصيف الجاري مقابل مبلغ يتراوح بين 51 و56 مليون جنيه إسترليني.

وذلك لتوفير مبلغ مالي كبير استعدادا للتعاقد مع الثنائي هاري كين مهاجم توتنام وجاك جريليش جناح أستون فيلا.

ولعب المهاجم البرازيلي جيسوس البالغ من العمر 24 عاما مع مانشستر سيتي 195 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 82 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة.

جيسوس مانشستر سيتي يوفنتوس
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