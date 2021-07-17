مدرب الإسماعيلي لـ في الجول يوضح حقيقة عدم عودة بن يوسف إلى مصر

السبت، 17 يوليه 2021 - 14:34

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي

كشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، حقيقة عدم عودة مهاجم الفريق فخر الدين بن يوسف، إلى مصر.

وقال إبراهيم لـ FilGoal.com: "هناك تواصل مع فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الموجود في تونس، والذي سيحضر فور إنهاء إجراءات تجديد إقامته التي انتهت".

وشدد "ليس صحيح ما تردد عن عودة بن يوسف لأن اللاعب يفضل التواجد مع الإسماعيلي في الفترة المقبلة".

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وانضم يوسف للإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الماضي.

ولعب بن يوسف 30 مباراة مع الإسماعيلي سجل فيهم 11 هدفا.

وأردف "المدير الفني إيهاب جلال منح بينسون شيلونجو إجازة إضافية لأنه لم يسافر منذ وقت طويل".

وأتم "أرسلنا له برنامجا تدريبيا ينفذه في ناميبيا ونتابعه يوميا".

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي
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