تقرير فرنسي: مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع حسام عوار

السبت، 17 يوليه 2021 - 12:08

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سباق التعاقد مع حسام عوار لاعب وسط ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع " Le10Sport" الفرنسي أن نادي مانشستر يونايتد بدأ خطواته الأولى للتفاوض من أجل التعاقد مع حسام عوار.

أضاف الموقع أن انتقال اللاعب الفرنسي الشاب لناد آخر لن يكون صعبا خاصة وأن سعره المتوقع لن يزيد عن 25 مليون يورو.

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لينضم إلى عدة أندية إنجليزية أخرى تتفاوض لضم لاعب الوسط المهاجم.

وارتبط اسم حسام عوار في الفترة الماضية بالانتقال إلى نادي أرسنال الذي يعد أبرز المرشحين للظفر بخدمات اللاعب الفرنسي.

كذلك ربطت تقارير أخرى بين حسام عوار وناديا توتنام وليفربول.

ويتبقى لحسام عوار البالغ من العمر 23 عاما في تعاقده مع ليون موسمين.

عوار لعب مع ليون الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

مانشستر يونايتد حسام عوار
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