"على لاعبي كايزر تشيفز مواجهة الأهلي مثلما لعبوا ضد الوداد وانتظار الخطأ"

السبت، 17 يوليه 2021 - 12:01

كتب : محمد عبد العظيم

كايزر تشيفس - الوداد

يرى أوستن ديتلهوبو، صحفي موقع جول في نسخته الجنوب إفريقية، أن كايزر تشيفز عليه مواجهة الأهلي، مثلما واجه الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ديتلهوبو في المقابل، اعترف بأفضلية الأهلي في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال لـ FilGoal.com: "الأهلي فريق جيد ويسجل بسهولة. بكل صراحة كايزر تشيفز كان محظوظا بالتأهل للنهائي بعدما سيطر الوداد ذهابا وإيابا".

وأردف "الوداد عانى من الضعف في إنهاء الفرص. حارس الفريق دانييل أكبي والدفاع أبقيا الفريق في البطولة".

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وشدد "من الواضح أن الأهلي درس كايزر تشيفز جيدا. إذا صنعوا الفرص واخترقوا دفاع كايزر تشيفز سيفوزون بالمباراة".

وأكمل "كايزر تشيفز سيعتمد على الدفاع ثم الهجمات المرتدة باستخدام الكرات الطولية. بيتسو موسيماني يعرف ذلك جيدا، وإذا نجح في تحجيم ليوناردو كاسترو وسمير نوركوفيتش، ستكون مهمة الأهلي سهلة".

وأوضح "أتوقع فوز الأهلي 2-0".

وأتم "أنصح لاعبي كايزر تشيفز بلعب المواجهة، بنفس أسلوب مباراة الوداد في الذهاب. الانتظار في الدفاع وانتظار الخطأ في دفاع الأهلي".

ويخوض كايزر تشيفز نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه.

بينما الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويجات يتطلع للفوز بالبطولة للمرة العاشرة.

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