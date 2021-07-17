ذا أثليتك: لينجارد مستعد للقتال من أجل البقاء في يونايتد

السبت، 17 يوليه 2021 - 11:38

كتب : عمر خالد

جيسي لينجارد

يرغب جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي البقاء مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل ولا يريد أن يرحل عن قلعة أولد ترافورد. وذلك بعد عودته للفريق عقب نهاية إعارته لنادي وست هام.

وأوضحت صحيفة "ذا أثيليتك" الإنجليزية، أن لينجارد مستعد للبقاء والقتال على مركزه مع مانشستر يونايتد من أجل اللعب والمشاركة، خاصة إذا وقع على عقدا جديدا له مع النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإنجليزي يتبقى له أسبوعين فقط في عقده مع يونايتد، وذلك بعد إنتهاء فترة الإعارة مع وست هام، حيث قدم أداء ونتائج جيدة مع الفريق اللندني.

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وأكدت "ذا أثليتك" أن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يرغب في إحضار لينجارد للفريق لفترة ثانية، ولكن إدارة النادي ترى أن دفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني في اللاعب خاصة وأنه كان لا يلعب مع فريقه يونايتد يعد رقما كبيرا.

يذكر أن لينجارد عاد لمانشستر يونايتد مع إنتهاء فترة إعارته لوست هام، حيث شارك مع الهامرز في سبع مباريات، وسجل 9 أهداف وفاز في 5 لقاءات وتعادل في لقاء، وهزم في أخر.

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