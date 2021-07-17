قائد كايزر تشيفز: لا نطيق صبرا بداية النهائي.. نحن أقوى من أي وقت مضى

السبت، 17 يوليه 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

باركر

يتطلع برنارد باركر قائد كايزر تشيفز لبداية نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سينافس فيه الأهلي حامل اللقب على التتويج باللقب القاري.

ويلعب كايزر تشيفز ضد الأهلي مساء السبت في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال باركر في تصريحات صحفية:"هذا حلم كل لاعب، أن يلعب في هذا المستوى. كفريق، عملنا بكد لنصل للنهائي. نستحق ذلك".

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وواصل "كل اللاعبين سعداء، متحمسون للمباراة. لدينا مزيج جيد من اللاعبين، الصغار والخبراء. روحنا المعنوية مرتفعة، الآن علينا تقديم أداء جيد مرة أخرى".

واستمر "بلغنا نهائي الأبطال بعد 20 عاما. كل لاعب يعرف تاريخ النادي وما حدث خلال السنوات. أمامنا فرصة لكتابة التاريخ وندرك ذلك جيدا".

وأتم "الكل يدعمنا ولا نطيق صبرا بداية المباراة. مع تحضيرنا، نحن أقوى من أي وقت سابق في البطولة. سنقدم كل ما لدينا في 90 دقيقة لكتابة التاريخ".

ويخوض كايزر تشيفز نهائي الأبطال لأول مرة في تاريخه.

بينما الأهلي حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويجات يتطلع للفوز بالبطولة للمرة العاشرة.

وتنطلق المباراة الساعة 9 مساء وتنقلها قناة beIN Sports Premium 1.

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