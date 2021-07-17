التشكيل المتوقع لـ كايزر تشيفز ضد الأهلي – أكبي يحرس المرمى ونوركوفيتش وكاسترو يقودان الهجوم

السبت، 17 يوليه 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

كايزر تشيفس - الوداد

من المنتظر أن يدفع ستيوارت باكستر المدير الفني لكايزر تشيفز، بحارسه النيجيري دانييل أكبي، في قيادة الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وبحسب عدد من التقارير الجنوب إفريقية، فإن باكستر سيدفع بثلاثي في خط الدفاع، مع قيادة سمير نوركوفيتش ولياندرو كاسترو لهجوم الفريق.

وبالتالي، يكون تشكيل كايزر تشيفز المتوقع..

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حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: سيابونجا نجيزانا – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – ياجان ساسمان

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – لياندرو كاسترو

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