التشكيل المتوقع لـ الأهلي في نهائي إفريقيا – استمرار أكرم توفيق.. وحمدي فتحي أساسي

السبت، 17 يوليه 2021 - 10:17

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - أكرم توفيق

من المتوقع أن يستمر أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن حينما يواجه الأهلي كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ضد كايزر تشيفز.

وعوضا عن عودة محمد هاني للتشكيل، يبدو أن أكرم توفيق سيستمر، وهو الأقرب لما سيحدث لحمدي فتحي أيضا، الذي قد يستمر أساسيا على حساب أليو ديانج في وسط الملعب.

لذا، من المنتظر أن يخوض بيتسو موسيماني المباراة بنفس التشكيل الذي واجه مصر للمقاصة في الدوري مع تغيير وحيد مع عودة طاهر محمد طاهر على حساب جونيور أجايي..

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر

الهجوم: محمد شريف

كايزر تشيفز الأهلي نهائي إفريقيا
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