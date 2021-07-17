مواعيد مباريات السبت 17 يوليو والقنوات الناقلة – نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز السبت، 17 يوليه 2021 - 10:09 كتب : FilGoal الأهلي - الترجي - أفشة كايزر تشيفز الأهلي نهائي إفريقيا مواعيد مباريات السبت 17 يوليو والقنوات الناقلة موعد نهائي إفريقيا نرشح لكم أخر الأخبار ذا أثيليتك: لينجارد مستعد للقتال من أجل البقاء في يونايتد 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي مساعد كلوب يروي نصيحة صلاح لـ إليوت خلال معسكر ليفربول 12 دقيقة | المحترفون سبورت: برشلونة يسعى لبيع برايثوايت 36 دقيقة | الدوري الإسباني اختر تشكيل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا قائد كايزر تشيفز: لا نطيق صبرا بداية النهائي.. نحن أقوى من أي وقت مضى 55 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا التشكيل المتوقع لـ كايزر تشيفز ضد الأهلي – أكبي يحرس المرمى ونوركوفيتش وكاسترو يقودان الهجوم 57 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا تليجراف: كين قد يمتنع عن التدريب ليجبر توتنام على بيعه ساعة | ميركاتو التشكيل المتوقع لـ الأهلي في نهائي إفريقيا – استمرار أكرم توفيق.. وحمدي فتحي أساسي ساعة | دوري أبطال إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. التشكيل المتوقع لـ الأهلي في نهائي إفريقيا – استمرار أكرم توفيق.. وحمدي فتحي أساسي التشكيل المتوقع لـ كايزر تشيفز ضد الأهلي – أكبي يحرس المرمى ونوركوفيتش وكاسترو يقودان الهجوم قائد كايزر تشيفز: لا نطيق صبرا بداية النهائي.. نحن أقوى من أي وقت مضى مساعد كلوب يروي نصيحة صلاح لـ إليوت خلال معسكر ليفربول اختر تشكيل الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الأكثر مشاهدة 1 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 2 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 3 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021 4 اتحاد الكرة يعلن مواعيد المؤجلات وآخر 6 جولات من الدوري المصري أمس اليوم غدا الدوري المصري 0 المقاولون العرب 2 بيراميدز انتهت دوري أبطال إفريقيا - كايزر تشيفز - الأهلي لم تبدأ 21:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - نجم مقرة - أهلي برج بوعريريج لم تبدأ 18:45 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - شبيبة سكيكدة - سريع غليزان لم تبدأ 18:45 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - نادي بارادو - اتحاد بلعباس لم تبدأ 19:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - وداد تلمسان - شباب بلوزداد لم تبدأ 19:00 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - شباب قسنطينة - شبيبة القبائل لم تبدأ 18:45 الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس - نصر حسين داي - أولمبى المدية لم تبدأ 19:00 البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - الوداد الرياضي - اتحاد طنجة لم تبدأ 18:00 البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - يوسفية برشيد - شباب المحمدية لم تبدأ 20:30 البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول - المغرب الفاسي - نهضة الزمامرة لم تبدأ 20:30 قد ينال إعجابك