السعيد: تراجع نتائج بيراميدز؟ الناس تضخم الموضوع.. وقدمنا مباراة أفضل من المواجهات السابقة

أوضح عبد الله السعيد قائد بيراميدز أهمية الفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب.

وتفوق بيراميدز بثنائية السعيد وإسلام عيسى في لقاء مؤجل من الجولة 24 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال السعيد عبر قناة أون تايم سبورت: "الفريق قدم مباراة أفضل بكثير من المواجهات الماضية".

وأضاف "النظام الذي تاكيس جونياس المدير الفني يحتاج لبعض الوقت للتأقلم عليه، واللاعبون مع توالي المباريات يتعاملون بشكل رائع للغاية والأمور تتحسن".

وأشار "في المرحلة المقبلة سيكون هناك تحسن كبير في المستوى والنتائج".

وأوضح "درجة الحرارة والرطوبة العالية أثرت على اللاعبين وجعلت اللياقة البدنية تتراجع في الشوط الثاني بسبب المجهود الكبير المبذول".

ورد على أسباب تراجع نتائج الفريق الموسم الحالي: "فرق كبيرة على مستوى العالم مرت بمرحلة تراجع، نادي جديد والناس بتأخذ ثقة وفي ضغط والموسم الحالي لم يكن كالمتوقع على مستوى النتائج".

وأتم "الناس تضخم الموضوع بعض الشيء ونتمنى أن يكون القادم أفضل".

السعيد رفع رصيده من الأهداف الموسم الحالي إلى 4، كما وصل للهدف 112 في تاريخ الدوري.