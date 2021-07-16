تاكيس عرف طعم الفوز الأول مع بيراميدز وأسقط المقاولون العرب بثنائية

حصد بيراميدز فوزه الأول تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس على حساب المقاولون العرب في لقاء مؤجل من الجولة 24 للدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.

سجل هدفا بيراميدز: عبد الله السعيد من ركلة جزاء وإسلام عيسى.

وحقق اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني فوزه الأول مع بيراميدز بعد 3 تعادلات متتالية ضد الأهلي وإنبي والإنتاج الحربي.

وتكبد المقاولون العرب الهزيمة الثالثة تواليا بعد السقوط أمام الأهلي وطلائع الجيش.

ولم يعرف المقاولون العرب طعم الفوز على بيراميدز بالمسمى الجديد، إذ خسر المباراة الخامسة وتعادل في واحدة بالمواجهات الست التي جمعت الفريقين بالدوري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 40 نقطة من 26 مباراة، ارتقى بها للمركز السادس بالتساوي مع سموحة.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة من 28 مباراة بعد نهاية مؤجلاته في المركز الرابع عشر وعلى بُعد 4 نقاط من مراكز الهبوط.

التشكيل

قاد دودو الجباس هجوم بيراميدز ومن خلفه عبد الله السعيد ومحمد حمادة وإسلام عيسى.

وغاب عن بيراميدز ثلاثي المنتخب الأولمبي: رمضان صبحي وأسامة جلال وإبراهيم عادل بسبب السفر إلى طوكيو استعدادا لخوض مباريات أولمبياد طوكيو 2020.

فيما ارتدى محمد سالم شارة القيادة وبدأ في هجوم ذئاب الجبل وعاونه كريم مصطفى وعمر سافيولا.

وصف المباراة

بدأ الشوط الأول قويا وساخنا، تحصل أحمد فتحي على بطاقة صفراء بعد اعتراضه على قرار الحكم أحمد العدوي في الدقيقة 11.

وبعد مرور ربع ساعة تحصل محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب على بطاقة صفراء عقب تدخل قوي على عمر جابر في منتصف الملعب.

في الدقيقة 20 لمس أمير عابد الكرة بيده داخل منطقة الجزاء واحتسب العدوي ركلة جزاء انبرى لها عبد الله السعيد وسجلها بنجاح في شباك حسن شاهين.

ووصل السعيد لهدفه الرابع الموسم الجاري في الدوري، والـ 112 له في الدوري بشكل عام.

وبسبب مشادة تحصل أحمد سامي مدافع بيراميدز وكريم مصطفى جناح المقاولون العرب على إنذارين.

في الدقيقة 30 عزز إسلام عيسى تقدم بيراميدز بهدف ثاني، عرضية من محمد حمدي قابلها إريك تراوري بتسديدة مباشرة تصدى لها شاهين وتابعها عيسى في الشباك.

هدف هو الثاني لإسلام عيسى مع بيراميدز في الدوري الموسم الجاري والرابع بقميص الفريق في الدوري.

دودو الجباس تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 35، وبعد 5 دقائق أهدر فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد عرضية أحمد فتحي لكن رأسيته مرت أعلى القائم.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع تحصل فاروقا نور الدين على بطاقة صفراء، لتصبح عدد البطاقات الصفراء في الشوط الأول 6.

في الشوط الثاني تراجع بيراميدز لحماية مرماه بينما حاول ذئاب الجبل تقليص الفارق بتسديدة من البديل باسم علي في الدقيقة 71 لكن شريف إكرامي تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 81 هدد عبد الله ياسين مرمى بيراميدز بعدما راوغ 3 مدافعين على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها علي جبر بشجاعة لركنية.

وقبل نهاية اللقاء تلقى أمير عابد بطاقة صفراء عقب عرقلة إسلام عيسى، لتنتهي المباراة بفوز سهل لبيراميدز.