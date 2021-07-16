ذا أثليتك: أرسنال توصل لاتفاق مع برايتون لضم بن وايت

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 23:30

كتب : عمر خالد

بن وايت - منتخب إنجلترا

أنهى أرسنال الإنجليزي أنهى اتفاقه مع برايتون من أجل الحصول على خدمات المدافع بن وايت.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الموثوقة فأن أرسنال سينهي الصفقة مقابل 68 مليون دولار سيدفعها لنادي برايتون.

وأوضحت أن الكشف الطبي للاعب صاحب الـ 23 عاما والإعلان عن الصفقة سيأخذ بعض الوقت.

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وقال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي، إن أرسنال يعمل على توقيع العقود مع اللاعب الشاب ألبيرت سامبي لوكونجا، لاعب أندرلخت البلجيكي.

وأوضح رومانو أن اللاعب الشاب صاحب الـ 21 عاما في مرحلة توقيع العقود مع النادي الإنجليزي حتى يكون ضمن صفوف الفريق قبل بداية الموسم.

وشدد الصحفي الإيطالي على أن صفقتي لوكونجا وبن وايت قربت على الإعلان الرسمي من قبل نادي أرسنال.

يذكر أن بن وايت قدم مستوى جيد الموسم الماضي، وساعد فريقه برايتون على تجنب الهبوط وإنهاء منافسات الدوري الإنجليزي في المركز الـ 16.

ويستهل نادي أرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، مشواره في الدوري الموسم المقبل، بمواجهة برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل.

الدوري الإنجليزي بن وايت أرسنال برايتون هوف ألبيون
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