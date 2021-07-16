نونو سانتو يحسمها: هاري كين ليس للبيع

قال نونو سانتو المدير الفني لفريق توتنام الإنجليزي، إن قائد الفريق هاري كين ليس للبيع، كما رفض المزاعم حول رحيل اللاعب عن الفريق.

وأكد المدير الفني البرتغالي في تصريحات له خلال أول مؤتمر صحفي "هاري كين لاعبنا، لا مزيد من الكلام حول هذا الأمر".

وأضاف "هاري كين واحد من أفضل لاعبي العالم، وأتنمى أن يتعافى من إرهاق مباريات اليورو سريعا، وأن يحصل على راحة جيدة، وعندما يعود للتدريبات سيشعر أنه مازال واحدا من الفريق، ونحن ملتزمون أن نجعله أفضل".

وأوضح المدرب البرتغالي "عندما يعود هاري سنتحدث سويا، ولكن الأن يحتاج للراحة للتجهيز لما هو قادم، والالتحاق بالفريق".

وكانت تقارير إنجليزية أشارت في وقت سابق إلى أن نونو سانتو أخبر إدارة توتنام أنه لا يقبل فكرة رحيل هاري كين عن الفريق، وأن اللاعب من ضمن خطط المدرب للموسم المقبل.

كان هاري كين قد حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي عن الموسم المنقضي برصيد 23 هدفا.

وتواجد هاري كين ضمن قائمة إنجلترا التي حصدت المركز الثاني في يورو 2020 المنتهية منذ أيام.