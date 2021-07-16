مران الأهلي الأخير – موسيماني يقسم اللاعبين.. وتدريبات إضافية لـ الشحات

خاض حسين الشحات بعض التدريبات الإضافية، فيما حرص محمود الخطيب رئييس النادي على حضور مران الأخير قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض لاعبو الأهلي مرانهم الأخير مساء اليوم الجمعة استعدادا لمبراة كايزر تشيفز.

وحضر محمود الخطيب رئيس النادي للمران، ووقف يشاهد من خارج الخطوط.

وحرص الفريق على التجمع في حلقة واحدة واضعين أذرعهم على أكتاف بعضهم، وتعاهدوا على الفوز وتحقيق العاشرة.

من جهته، حرص سيد عبد الحفيظ مدي الكرة، وسامي قمصان المدرب العام على التأكد من تعقيم أدوات التدريب قبل بدء المران.

وخاض حسين الشحات تدريبات إضافية للأحمال والإطالات مع طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

وأخيرا، قسم بيتسو موسيماني مدرب الفريق، اللاعبين لمجموعات للتدرب على اللعب من لمسة واحدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز مساء غد السبت، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.