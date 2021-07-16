كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قيمة جائزة بطل دوري أبطال إفريقيا لموسم 2020/2021.

وقال باتريس موتسيبي رئيس كاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الجمعة: "البطل غدا بين الأهلي وكايزر تشيفز يحصل على ٢ ونصف مليون دولار".

وأضاف "لا نملك إمكانية زيادة قيمة الجائزة غدا، لكن ربما مستقبلا".

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز مساء غد السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي المباراة حاملا للقب البطولة، فيما يبحث كايزر تشيفز عن التتويج الأول بتاريخه.