تقرير: وست هام مهتم بضم هداف الدوري البلجيكي

أبدى نادي وست هام الإنجليزي اهتماما بضم النيجيري بول أونواتشو مهاجم جينك البلجيكي.

وبحسب موقع "Today" النيجيري فأن وست هام، مهتم بضم لاعب فريق جينك البلجيكي، ليكون ضم صفوف الفريق الإنجليزي بداية الموسم.

وأشار إلى أن أونواتشو انضم لتدريبات الفريق البلجيكي تحضيرا للموسم الجديد، ولكن انتقال اللاعب إلى الدوري الإنجليزي مازال قائما.

وأوضح التقرير أن وست هام يسعى لضم مهاجم لصفوف الفريق، بعد بيع سيباستيان هالر إلى أياكس أمستردام الهولندي يناير الماضي.

وتهتم أن عديد من الفرق الإنجليزية مهتمة باللاعب مثل أرسنال وبرايتون بالحصول على خدمات اللاعب.

ولعب بول أونواتشو صاحب الـ 27 عاما مع فريقه جينك 36 مباراة في بطولة الدوري شارك بها أساسي من أصل 38 مباراة، وسجل 33 هدف ليتصدر ترتيب هدافي الدوري البلجيكي.