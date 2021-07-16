اتحاد السلة يعلن فوز مجدي أبو فريخة بدورة رئاسة جديدة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة عن فوز مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد، بدورة جديدة لرئاسة الاتحاد.

وفاز أبو فريخة بالمنصب بالتزكية بعد ترشحه منفردًا على مقعد الرئيس.

وفٌتحت أبواب الترشح يوم السبت الماضي الموافق 10 يوليو في العاشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً من يوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021.

وتواجد مجدي أبو فريخة منفردًا في قائمة المرشحين لمقعد الرئيس في الدورة الانتخابية من 2021 لـ 2024 ليتم حسم المنصب لصالحه بالتزكية.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة والتي تشهد فوز المرشح لرئاسة الاتحاد بالتزكية وبدون أي منافسة.

أبو فريخة ترشح بقائمة تضم أعضاء المجلس الحالي، خالد القوصي، وإيهاب محسن، ومحمد فتحي، وعمرو مصيلحي، ورحاب الغنام، ومحمد عبد المطلب، وتم ضم حمدى المناعي بدلا من علاء زهران الذى سافر للعمل بالخارج، بينما تقدم جاسر رياض وحمدي زكى للعضوية من خارج القائمة.