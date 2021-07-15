فرجاني ساسي يودع الزمالك

أعلن التونسي فرجاني ساسي رسميا نهاية رحلته مع الزمالك.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الزمالك

وقال ساسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مساء الخميس: "أشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي".

وأضاف "عشنا لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهذه سنة الحياة".

وأتم "أتمنى من كل قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة".

بداية هذا الشهر، كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن إبلاغ محامي فرجاني ساسي للنادي بانتهاء علاقته به.

🔴 فرجاني ساسي يودع جمهور الزمالك عبر حسابه بـ انستجرام pic.twitter.com/JClQ7GtPcS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 15, 2021

ويرغب نادي جوزتيبي التركي في ضم التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير تركية.

وذكرت جريدة حوريات التركية يوم الخميس أن جوزتيبي يستهدف ضم ساسي هذا الصيف وبدأ بالفعل التحدث مع اللاعب ووكيله.

وأضاف التقرير أن الدولي التونسي لا يمانع اللعب في الدوري التركي الموسم المقبل.

وتحدث حسين لبيب لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "تواصل الزمالك مع محامي فرجاني ساسي قبل 4 أيام وأصر المحامي أن علاقة اللاعب انتهت بالزمالك ولن يستمر معنا".

وأضاف "سنتعامل مع الوضع بالشكل القانوني الذي يحافظ على حقوق الزمالك".

وعن تعويض ساسي قال: "نمتلك العديد من اللاعبين المميزين ونلعب بدون ساسي منذ شهر ونصف ونؤدي بشكل جيد ولا يوجد ناد في العالم يقف على لاعب".

وارتبط اسم ساسي بالانتقال إلى الدوري القطري خلال الأسابيع الماضية.