فرجاني ساسي يودع الزمالك

الخميس، 15 يوليه 2021 - 16:49

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الأهلي والزمالك

أعلن التونسي فرجاني ساسي رسميا نهاية رحلته مع الزمالك.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال ساسي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام مساء الخميس: "أشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي".

وأضاف "عشنا لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهذه سنة الحياة".

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وأتم "أتمنى من كل قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة".

بداية هذا الشهر، كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك عن إبلاغ محامي فرجاني ساسي للنادي بانتهاء علاقته به.

ويرغب نادي جوزتيبي التركي في ضم التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير تركية.

وذكرت جريدة حوريات التركية يوم الخميس أن جوزتيبي يستهدف ضم ساسي هذا الصيف وبدأ بالفعل التحدث مع اللاعب ووكيله.

وأضاف التقرير أن الدولي التونسي لا يمانع اللعب في الدوري التركي الموسم المقبل.

وتحدث حسين لبيب لقناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "تواصل الزمالك مع محامي فرجاني ساسي قبل 4 أيام وأصر المحامي أن علاقة اللاعب انتهت بالزمالك ولن يستمر معنا".

وأضاف "سنتعامل مع الوضع بالشكل القانوني الذي يحافظ على حقوق الزمالك".

وعن تعويض ساسي قال: "نمتلك العديد من اللاعبين المميزين ونلعب بدون ساسي منذ شهر ونصف ونؤدي بشكل جيد ولا يوجد ناد في العالم يقف على لاعب".

وارتبط اسم ساسي بالانتقال إلى الدوري القطري خلال الأسابيع الماضية.

فرجاني ساسي الزمالك
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