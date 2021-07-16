كرة سلة – سيدات مصر إلى نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 17:16

كتب : هاني العوضي

كرة سلة - مصر وجنوب السودان - ثريا محمد

فاز منتخب مصر لكرة السلة سيدات اليوم الجمعة على منافسه جنوب السودا بنتيجة 99-65 في نصف نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت.

وأنهى منتخب مصر الربع الأول بنتيجة 27-21 لصالحه قبل ينهي الشوط الأول فائزا بنتيجة 45-32.

وفي الشوط الثاني أنهى منتخب مصر الربع الثالث بنتيجة 69-48 قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 99-65.

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وينتظر منتخب مصر ملاقاة الفائز من رواندا وكينيا ليخوضان النهائي غدا السبت.

وكان منتخب مصر فاز في الدور الأول في كل مبارياته الثلاثة على جنوب السودان ورواندا وكينيا.

وتقام بطولة الأفروباسكت في الكاميرون في شهر سبتمبر المقبل.

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