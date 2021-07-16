مؤتمر نهائي إفريقيا – موسيماني: لست قلقا من طريقة لعب كايزر تشيفز.. وهذه نقاط قوتهم

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

موسيماني

لم يبد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قلقه من طريقة لعب كايزر تشيفز الدفاعية وذلك قبل مواجهة الفريقين غدا السبت.

ويواجه الأهلي منافسه كايزر تشيفز في ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الجمعة: "أمامنا فرصة رائعة للفوز باللقب العاشر في تاريخ الأهلي وكتابة اسمنا في التاريخ".

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وأردف "شرف كبير أن نكون في النهائي وليس سهلا الوصول إلى هنا وكل الفرق التي تصل لتلك المرحلة لها فرصة في الفوز".

وأكمل "أثق في فريقي وفي قدرتنا على الفوز".

وعن نقاط قوة كايزر تشيفز قال: "هو فريق مميز في الكرات الثابتة والهجمات المرتدة ولديه لاعبين مميزين مثل خاما بيليات وليوناردو كاسترو".

وواصل "لست قلقا من طريقة لعب كايزر تشيفز وأعرف طريقة لعبهم، وأنا أحترمهم فقد أقصوا فرقا كبيرة مثل الوداد وسيمبا للوصول إلى النهائي".

وعن الضغط قال: "المدرب في الأهلي يتعرض لضغط كبير ويجب أن يتأقلم عليه وإن تعاملت مع الأمر بشكل جيد فكل شيء يصبح جيدا".

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