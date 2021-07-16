مؤتمر نهائي إفريقيا - الشناوي: لهذا السبب كايزر تشيفز لديه أفضلية.. ونريد العودة للمونديال

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 15:04

كتب : حسام نور الدين

موسيماني

يرى محمد الشناوي قائد الأهلي أن كايزر تشيفز له أفضلية في نهائي دوري أبطال إفريقيا لأنه لعب في استاد محمد الخامس من قبل.

ويلعب الأهلي ضد كايزر تشيفز يوم السبت نهائي الأبطال في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقال حامي عرين الأهلي في مؤتمر صحفي:"مباراة صعبة، كايزر تشيفز لديه الأفضلية لأنه لعب على هذا الملعب ضد الوداد (في نصف النهائي)".

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وأضاف "إجراء النهائي في بلد عربي أمر جيد، لكن لا يمنحنا أفضلية لأن الجمهور لن يحضر".

واستمر "بإذن الله سنسعد الجمهور ونعود باللقب، الأهلي يلعب للفوز دائما ولا يعرف غير ذلك. اللاعبون الكبار في النادي يشددون على هذا الأمر حين يسلمون الراية لمن بعدهم، على الفريق أن يفوز بأي بطولة يشارك بها".

وأتم "حين ذهبنا للمونديال قبل أشهر قلنا لأنفسنا سنعود قريبا. هناك قادة في الفريق مثل وليد سليمان وعمرو السولية وسعد سمير، وجودهم مهم لأنهم يساعدونني ويتحملون المسؤولية ليحقق الفريق أهدافه".

ويتطلع الأهلي للحفاظ على اللقب والفوز به للمرة العاشرة ليعزز رقمه القياسي في عدد التتويجات.

بينما يخوض كايزر تشيفز النهائي لأول مرة في تاريخه.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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