لاجازيتا ديللو سبورت: رونالدو باق في يوفنتوس.. لكن ربما براتب أقل

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 14:30

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل ويحتفل بهدف يوفنتوس في جنوى

قالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إن كريستيانو رونالدو سيبقى في يوفنتوس لموسم آخر ولن يرحل.

لكنها كتبت أن قائد البرتغال قد يضطر لتخفيض راتبه.

وأشارت لاجازيتا إلى أن مسؤولي يوفنتوس يحاولون إقناع مهاجمهم البالغ عمره 36 عاما بتخفيض راتبه.

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وذلك لتخفيف النفقات المالية للنادي الذي عانى اقتصاديا من تفشي فيروس كورونا.

ويحصل رونالدو حاليا على 900 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي في يوفنتوس.

وعقده ممتد مع النادي إلى 2022.

وكتبت تقارير في وقت سابق أن رونالدو، النجم الأسبق لمانشستر يونايتد وريال مدريد، قد يرحل عن يوفنتوس.

هداف يورو 2020 بخمسة أهداف ارتبط اسمه بباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وشارك رونالدو في 133 مباراة مع يوفنتوس الذي انتقل له في 2018.

سجل 101 هدف وأرسل 22 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بخمسة ألقاب.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس
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