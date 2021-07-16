صحفي كيك أوف لـ في الجول: كايزر تشيفز يذكرني بتشيلسي 2012.. وسيتم الاحتفاء بالمنتصر أيا كان

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 12:07

كتب : محمد عبد العظيم

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

يرى لورينز كولير الصحفي بموقع "كيك أوف" الجنوب إفريقي أن كايزر تشيفز يذكره بتجربة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2012 حينما لم يكن مرشحا للقب ولكنه فاجأ الجميع وظفر به في النهاية.

ويستعد كايرز تشيفز لملاقاة الأهلي غدا السبت في ملعب محمد الخامس في المغرب في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث لورينز كولير لـFilGoal.com قائلا:" النهائي يحظى بإهتمام كبير هنا لأنها مباراة بين بيتسو موسيماني ضد النادي صاحب الشعبية الأولى في جنوب إفريقيا".

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وعن المرشح للفوز قال: "الأهلي هو المفضل للفوز والأوفر حظا، انها مباراة بين ديفيد وجولايث -تعبير عن فريق قوي ضد فريق غير مرشح للفوز- الأهلي يمتلك خبرة كبيرة وقائمة قوية".

وأردف "أما كايزر تشيفز عانى من المنع من التعاقدات من الفيفا، لذلك أتوقع فوز الأهلي بالنجمة العاشرة".

وواصل الصحفي بموقع "كيك أوف" حديثه مواجهة بيتسو موسيماني ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا مناسبة عظيمة لشعب يمر باضطرابات وأزمات عديدة خلال الوقت الحالي، أي طرف منهما سيحقق الفوز الجميع سيفرح له وسيتم الاحتفاء به".

وأوضح "مشجعو كايزر لن يكونوا سعداء إذا خسروا اللقب لكن البقية سيكونوا سعداء لبيتسو موسيماني الذي يواصل تحقيق النجاحات ويصنع التاريخ مع أكبر ناد في إفريقيا فهو يرفع علم جنوب إفريقيا عاليا .

وواصل لورينز كولير حديثه "موسيماني يعرف كايزر تشيفز أكثر من أي شخص آخر، لكن كايزر تشيفز فاجأ الجميع بإصراره وتصميمه على التأهل للنهائي، هم مثل تشيلسي في عام 2012 حين توج بدوري أبطال أوروبا مع روبيرتو دي ماتيو".

وأتم "كذلك ستيورات باكستر مدرب الفريق مدرب جيد للغاية وقد صدم مصر من قبل بالإطاحة بالمنتخب من كأس أمم إفريقيا 2019 لذلك فهو يستطيع منافسة بيتسو موسيماني تكتيكيا”.

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