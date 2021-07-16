ذا أثليتك: مانشستر سيتي سيحاول التعاقد مع هاري كين وجريليش سويا

يبدو أن صيف مانشستر سيتي سيكون مشتعلا في ظل محاولته لإتمام صفقات كبرى خلال سوق الانتقالات وذلك من أجل دعم الفريق للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا مجددا.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الجمعة فإن سيتي سيحاول التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنام وجاك جريليش جناح أستون فيلا سويا في الصيف الجاري.

وأشار التقرير إلى أن سيتي سيحاول التعاقد مع كلا اللاعبين سويا لو سنحت الفرصة وحال نجاح المفاوضات مع توتنام وأستون فيلا.

هذا بالإضافة لقدرة سيتي على بيع بعض من لاعبيى الفريق الأول للحصول على أموال.

وأوضح التقرير أن هاري كين هو هدف مانشستر سيتي الرئيسي خلال الصيف الجاري ولكنه سيواجه عنادا قويا من دانييل ليفي مالك توتنام الذي سيخوض معركة قوية للإبقاء على مهاجم فريقه وربما يرفض كافة العروض في النهاية مهما كانت المغريات المادية.

وفي الوقت ذاته على الرغم من الثقة في ضم جريليش فإن ارتباطه الكبير بأستون فيلا لا يمكن إنكاره على وصف التقرير.

وأوضح التقرير أن جريليش اتفق على بنود تعاقده الشخصية مع سيتي لكن أستون فيلا كان يقنع الوافدين الجدد أنهم سيلعبون بجواره وليس بدلا منه لذا ربما يغير لاعب المنتخب الإنجليزي قراره ويبقى مع الفريق.

لكن يظل الشيء المشترك الوحيد بين كين وجريليش أنه لا يوجد ناد آخر في سوق الانتقالات يرغب في ضم أي منهما حاليا في ظل وجود أزمة مالية بسبب فيروس كورونا.