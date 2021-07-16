محرز: لا يوجد مستوى أعلى من مانشستر سيتي

لا يرغب رياض محرز نجم مانشستر سيتي في تجربة ناد جديد مشيرا إلى أنه يلعب في فريق ضمن نخبة القارة العجوز.

رياض محرز النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال الجزائري البالغ عمره 30 عاما في حواره مع قناة Oui Hustle في يوتيوب:"لا أرى مستوى أعلى من مانشستر سيتي".

وواصل "تجربة بطولة أخرى؟ لا. أحب إنجلترا، الكرة الإنجليزي رائعة. لا أريد الرحيل. لا تزال لدي أهداف هنا لأحققها".

واستمر "حين ترى بيب جوارديولا (مدرب سيتي) يريدك، فهذا إطراء. التأقلم هنا ليس سهلا، علاقتنا اليوم رائعة كما يعرف الجميع".

وعلق محرز على العنصرية التي تشهدها أحيانا ملاعب كرة القدم بالقول:"أعتقد أن على السلطات اتخاذ إجراءات أقوى ليتوقف هؤلاء الناس عن فعل ذلك. بخلاف ذلك سيستمر الأمر. دوما ستجد شخصين أو 3 أغبياء يواصلون ما يفعلون مهما حدث".

يلعب محرز في إنجلترا منذ يناير 2014، قضى 3 مواسم ونصف في ليستر سيتي قبل أن يقتنصه مانشستر سيتي في 2018 مقابل 68 مليون يورو.

شارك محرز في 142 مباراة مع سيتي وسجل 39 هدفا وأرسل 37 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الفريق بثمانية ألقاب.