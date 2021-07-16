قناة الكاس: ساسي في قطر لإتمام انتقاله لـ الدحيل

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام حرس الحدود

قالت قناة الكاس القطرية عبر حسابها في تويتر إن فرجاني ساسي وصل الدوحة مساء الخميس لإتمام انتقاله لنادي الدحيل.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

الدحيل

وأعلن ساسي (29 عاما) رحيله عن الزمالك يوم الخميس مودعا الجمهور الفريق في رسالة عبر حسابه في إنستجرام. (اقرأها من هنا)

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.

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وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وتوج مع الزمالك بخمسة ألقاب.

وزعمت تقارير في وقت سابق اهتمام فريق الدحيل القطري بالتعاقد مع ساسي لاعب منتخب تونس.

وكتبت أخرى أن جوزتيبي التركي يريد التعاقد مع لاعب الوسط الأسبق للصفاقسي وميتز الفرنسي والترجي.

ومثل ساسي منتخب تونس في 61 مباراة وسجل 5 أهداف.

فرجاني ساسي الدحيل
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