قناة الكاس: ساسي في قطر لإتمام انتقاله لـ الدحيل

قالت قناة الكاس القطرية عبر حسابها في تويتر إن فرجاني ساسي وصل الدوحة مساء الخميس لإتمام انتقاله لنادي الدحيل.

فرجاني ساسي النادي : الزمالك الدحيل

وأعلن ساسي (29 عاما) رحيله عن الزمالك يوم الخميس مودعا الجمهور الفريق في رسالة عبر حسابه في إنستجرام. (اقرأها من هنا)

وترك ساسي فريق الزمالك بعد 3 مواسم قضاها في مصر منذ رحل عن نادي النصر السعودي.

وشارك ساسي في 64 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 12 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

خاص للكاس: اللاعب التونسي فرجاني ساسي وصل إلى الدوحة تمهيدا للانضمام إلى نادي #الدحيل pic.twitter.com/Mpv16XUNMf — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 15, 2021

وتوج مع الزمالك بخمسة ألقاب.

وزعمت تقارير في وقت سابق اهتمام فريق الدحيل القطري بالتعاقد مع ساسي لاعب منتخب تونس.

وكتبت أخرى أن جوزتيبي التركي يريد التعاقد مع لاعب الوسط الأسبق للصفاقسي وميتز الفرنسي والترجي.

ومثل ساسي منتخب تونس في 61 مباراة وسجل 5 أهداف.