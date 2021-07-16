مدرب الوداد: هذا ما أحذر منه الأهلي أمام كايزر تشيفز.. ولا أعرف موقف أوناجم من الزمالك

الجمعة، 16 يوليه 2021 - 00:42

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - الأهلي

حذر فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي نظيره الأهلي من التسرع أمام كايزر تشيفز ومن الهجمات المرتدة السريعة له.

ويستعد الأهلي لملاقاة كايزر تشيفز السبت المقبل في ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان كايزر تشيفز أقصى الوداد من نصف نهائي أبطال إفريقيا بالتفوق عليه بهدف دون رد في مجموع المباراتين.

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وتحدث البنزرتي لقناة "أون تايم سبورتس 1" عن سبب الهزيمة قائلا: "كنا تحت ضغط مباريات كبير خاصة في الدوري المغربي".

وواصل "سجلوا هدفا فقط وكان هناك تسلل في أول اللقطة وتقنية الفيديو لم تراجع اللقطة منذ بدايتها بل راجعتها من وقت ما لم يكن هناك تسلل".

وأردف المدرب التونسي "كان لنا ركلة جزاء بنسبة 100% لم تحتسب في لقاء الإياب".

وأكمل "تفوقنا عليهم في الاستحواذ بنسبة 80% وفي عدد التسديدات وللأسف لم نسجل الأهداف رغم إننا أفضل خط هجوم في البطولة".

وعن لقاء الأهلي وكايزر تشيفز قال: "الفريق الجنوب إفريقي يعتمد على الدفاع البحت وعلى تواجد الـ11 لاعبا خلف الكرة".

وأضاف "كايزر تشيفز ليس في قوة الأهلي والأهلي لديه فرص أكبر للفوز إلا لو حدث صدفة أو حظ".

وأكمل البنزرتي "أحذر الأهلي من أن كايزر تشيفز بعد الدفاع يلعب كرات سريعة ومباشرة للأمام ويعتمد على ثنائي هجومي فيجب عليهم الحذر وعدم التسرع".

وبسؤاله من يعجبه في الأهلي من اللاعبين أجاب "علي معلول من أفضل اللاعبين من طراز رفيع وبدر بانون السد المنيع لكل المهاجمين".

وعن مصير محمد أوناجم لاعب الوداد المعار من الزمالك وهل يعود للفريق الأبيض قال: "لا أعلم مصير أوناجم من العودة للزمالك من عدمه لكنه تحسن معنا بعدما لم يكن يلعب كأساسي مع الزمالك ولكنه الآن أصبح أفضل ويصنع الفارق".

وبسؤاله عن تعاقده مع الوداد ومفاوضات الزمالك أجاب "لكل حادث حديث لم نتحدث عن العقد خاصة أننا كنا ننافس على لقب الدوري المغربي بقوة مع الرجاء والذي فزنا به في النهاية".

وعن الزمالك أتم البنزرتي حديثه "الزمالك فاوضني الموسم الماضي والمفاوضات لم تستمر، ولا توجد مفاوضات مع أي فريق مصري حاليا".

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