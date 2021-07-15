محمد شريف.. العنصر المفقود في هجوم الأهلي بإفريقيا منذ أزارو

منذ رحيل وليد أزارو عن الأهلي افتقد الفريق المهاجم الهداف في البطولات الإفريقية، حتى جاء محمد شريف.

المهاجم المغربي سجل 13 هدفا بقميص الأهلي في دوري أبطال إفريقيا أصبح بها ثاني هدافي الأهلي الأجانب في البطولات الإفريقية خلف الأنجولي أمادو فلافيو، والتاسع في تاريخ الأهلي.

أزارو سجل أهدافه في نسخ 2016 و2017 و2018 و2018-19.

في موسم 2017-18 الذي حل فيه الأهلي وصيفا للوداد كان هدافا للفريق برصيد 4 أهداف منها هاتريك في النجم الساحلي بنصف النهائي.

وفي الموسم التالي سجل نفس العدد من الأهداف محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي الأهلي بعد وليد سليمان، إذ تُحتسب الأهداف في سباق الهدافين بدءا من دور المجموعات في النسخ الجديدة.

في موسم 2018-19 سجل هدفا وحيدا وكان هداف الفريق كريم نيدفيد وانتهى مشوار الأهلي عند الهزيمة بخماسية ضد صنداونز.

ورغم تحقيق الأهلي للقب النسخة الماضية على حساب غريمه التقليدي الزمالك إلا أن هدافيه كانا علي معلول ومحمد مجدي أفشة برصيد 3 أهداف.

في النسخة الحالية يتصدر محمد شريف ترتيب هدافي الأهلي في دوري الأبطال بتسجيل 5 أهداف في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021.

بإضافة هدفه في السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي فأن شريف قد سجل 6 أهداف إفريقية بقميص الأهلي معادلا مروان محسن الذي سجل 6 أهداف في 5 مواسم بقميص الأهلي.

شريف أكمل العنصر المفقود في الأهلي في المشاركات الإفريقية النسخة الحالية.

أهداف شريف تنوعت في النسخة الحالية بتسجيل هدف في التعادل مع فيتا كلوب الكونغولي في الذهاب بدور المجموعات، وهدف آخر في لقاء الإياب ثم هدف هدف ضد سيمبا حصد به الأهلي الفوز في الجولة الأخيرة.

أمام بطل الكونغو سجل من متابعة كرة مرتدة من القائم، وفي الإياب سجل بتسديدة قوية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، أمام سيمبا سجل من كرة ارتدت من يد الحارس أثناء سقوطه على أرضية الملعب.

وفي نصف النهائي سجل في الترجي التونسي ذهابا وإيابا، في كلاهما كان الهدف من انفراد تام مع تعامل مختلف في الموقفين.

Mohamed Sherif leads this season’s #TotalEnergiesCAFCL goal-scoring charts with 5️⃣ goals! 💥 🦅 @AlAhly’s star pulled off some stunning performances to lead his side to the final! 👏 pic.twitter.com/DDohG1bF8h — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) July 4, 2021

في النسخة الحالية من دوري الأبطال بدأ شريف أساسيا في 7 مباريات من 10 ويسجل بواقع 110 هدفا لكل دقيقة.

فيما تبلغ عدد تسديداته 1.9 في المباراة الواحدة، كثاني لاعب الأهلي بعد محمد مجدي أفشة الذي يسدد 2.3 في الـ 90 دقيقة.

يعاب على شريف إهدار 8 فرص محققة للتسجيل كثاني أكثر لاعب في البطولة بعد أيوب الكعبي مهاجم الوداد المغربي الذي أهدر 10.

* الأرقام من Sofascore

الأهلي افتقد تواجد المهاجم الهداف في النسخ الماضية خاصة في الأدوار الحاسمة فمنذ أن سجل أزارو الهاتريك في النجم الساحلي في 2017.

سجل وليد سليمان هدفين وإسلام محارب هدفا في وفاق سطيف الجزائري بنصف نهائي 2018، وفي النسخة الماضية سجل مروان محسن هدفا من 5 أهداف سجلها الأهلي في مرمى الوداد ذهابا وإيابا.

وفي النهائي لم يسجل أزارو سوى أمام الترجي في 2018.

فهل يسجل محمد شريف هدفا يساهم في تتويج الأهلي بلقب دوري الأبطال ويعزز صدراته لترتيب هدافي النسخة الحالية من البطولة الإفريقية.