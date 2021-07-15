خبر في الجول – سلبية مسحة الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

الخميس، 15 يوليه 2021 - 23:14

كتب : أحمد الخولي

مصر للمقاصة - الأهلي

أظهرت نتائج مسحة الأهلي التي أجراها للكشف عن فيروس كورونا سلبيتها وذلك قبل لقاء كايزر تشيفز حسبما علم FilGoal.com.

وكان الأهلي أجرى مسحة للكشف عن فيروس كورونا أمس الأربعاء في ظل تواجده في المغرب استعدادا للقاء كايزر تشيفز.

ويواجه الأهلي منافسه كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس في نهائي الأبطال.

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فيما من المقرر أن يجري الرباعي محمد الشناوي وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد رمضان "بيكهام" مسحة ثانية غدا الجمعة استعدادا للسفر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد رفقة منتخب مصر.

ويسعى الأهلي للفوز باللقب العاشر في تاريخه بشكل عام والثاني له على التوالي.

وكان الأهلي سافر إلى المغرب بقائمة تضم 28 لاعبا.

وخاض الأهلي مرانه الثاني اليوم الخميس على ملعب كهرماء والذي شهد مشاركة جميع اللاعبين دون مشكلة.

فيما شهد مران أمس الأربعاء عودة علي لطفي عقب شفائه من الإصابة التي كان يعاني منها.

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