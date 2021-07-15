مران الأهلي الثاني في المغرب – الاعتماد على تشكيل لقاء مصر للمقاصة.. والتركيز على أمرين

الخميس، 15 يوليه 2021 - 22:11

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي في المغرب قبل لقاء كايزر تشيفز

خاض الأهلي مرانه الثاني في المغرب اليوم الخميس في ملعب كهرماء استعدادا للقاء كايزر تشيفز السبت المقبل في ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ المران بمحاضرة فنية من المدير الفني بيتسو موسيماني للاعبين شرح فيها بعض النقاط الخاصة بالنهائي.

وشهد مران اليوم الكثير من التدريبات الفنية والخططية إذ أن موسيماني اعتمد على اللعب في مساحات صغيرة وأن يهاجم الفريق ويدافع ككتلة واحدة.

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كما ركز موسيماني على أمر آخر في المران بتسليم وتسلم الكرة تحت ضغط قوي من الخصم.

وبعد ذلك لجأ المدرب الجنوب إفريقي لتقسيم اللاعبين لمجموعتين كانت واحدة منهما غلب عليها تشكيل الفريق في اللقاء الأخير بالدوري أمام مصر للمقاصة.

وأقيمت التقسيمة بعرض الملعب وليس بطوله كما هو معتاد وكانت ناحية مرمى وادح فقط.

فيما درب ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير على التصدي لتسديدات من مسافات قصيرة ومن ضع الثبات والحركة كأنه كان يدربهم على التصدي لركلات الترجيح.

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