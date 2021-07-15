ألعاب الأولمبياد - الرماية.. 15 منافسة في 2020 بدأت بسبب الأغنياء

الخميس، 15 يوليه 2021 - 22:03

كتب : إسلام أحمد

الرماية

قبل أن تصبح الرماية لعبة كان يتم الاعتماد عليها في الصيد لتوفير الطعام.

بتأسس اتحاد لعبة الرماية الدولي عام 1887 وبعد 10 سنوات أقيمت أول بطولة عالمية في مدينة ليون الفرنسية.

تاريخ اللعبة في الأولمبياد

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ظهرت اللعبة منذ النسخة الأولى 1896 كواحدة من 9 لعبات فقط وغابت عن الظهور في نسختي 1904 و1928.

تتضمن منافسات طوكيو 2020 الرماية بالمسدس والرماية ببندقية الهواء ورماية السكيت (الأطباق) ورماية التراب (الفخ) خلال 15 منافسة.

وستكون المنافسات لفردي الرجال (6 منافسات) والسيدات (6 منافسات) في جميع الألعاب وكذلك زوجي مختلط (3 منافسات).

أولى ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 سيتم الفوز بها في 24 يوليو في منافسات 10 متر سيدات بندقية السيدات.

قوانين اللعبة

تقام منافسات البندقية والمسدس في القاعة بتصويب الرماة نحو هدف ثابت من مسافة معينة وكلما اقتربت التسديدة من نقطة الهدف زادت النتيجة.

يحمل اللاعبون البندقية بيد واحدة دون مساعدة ويرتدي معظهم نظارات الرماية للمساعدة على التركيز وتجنب الانحرافات وإبعاد الريح عن العين.

بينما تقام منافسات بندقية الهواء في الهواء الطلق نحو هدف متحرك يتم إطلاقه من آلة رمي بسرعة تزيد عن 100 كم/ساعة.

في منافسات التراب يصوب الرماة تصويبه واحدة نحو هدف واحد.

في منافسات السكيت يطلق الرامي طلقة واحدة فقط على كل هدف.

والأكثر تصويبا بشكل صحيح هو الفائز.

تفوق أمريكي

تكتسح أمريكا الميداليات برصيد 110 ميدالية بواقع 54 ذهبية و29 فضية و27 برونزية.

وتأتي الصين وروسيا وإيطاليا والسويد ضمن أكثر خمس دول حصدا للميداليات.

مصر في طوكيو 2020

يمثل مصر في الرماية: عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبد العزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبد الفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري

وكان أفضل إنجاز لعفاف الهدهد باحتلال المركز الخامس في ريو 2016.

وتظهر مصر للمرة الخامسة عشر في منافسات الرماية بالأولمبياد والعاشرة على التوالي منذ لوس أنجلوس 1984

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