الدوري الإيطالي دون قمصان خضراء بدءا من موسم 2022-2023

الخميس، 15 يوليه 2021 - 19:46

كتب : إسلام أحمد

فيورنتينا - لاتسيو

لن يرتدي لاعبو الدوري الإيطالي القمصان الخضراء بدءا من موسم 2022-2023 بعد تغيير اللوائح.

إذن ما السبب؟ شركات البث التلفزيوني تقدمت بطلب خشية أن تكون الأطقم الخضراء مشابهة جدا للون أرضية الملعب وهو ما يؤدي لمشكلة تضارب الألوان.

ويسري القرار أيضا على الجوارب والسراويل، لذلك فإذا كانت هناك 3 ألوان مستخدمة، لون واحد سيكون مهيمن على الطاقم بشكل كامل.

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وارتدى الموسم الماضي لاعبو لاتسيو وأتالانتا القمصان الاحتياطية باللون الأخضر على اختلاف درجاته، وهو ما لن يكون متاحا بعد ذلك.

وقد يعاني ساسولو من مشكلة، تمكن في ارتداء لاعبي الفريق اللونين الأخضر والسوداء التي تمثل ألوان الفريق الرئيسية.

Coronavirus: Sassuolo given green light to return to training - AS.com

ومنح الدوري الإيطالي الأندية الفرصة الموسم المقبل 2021-2022 للظهور بالقمصان الخضراء، وهو ما يعطي مزيدا من الوقت لتنسيق التصاميم الجديدة للموسم بعد المقبل.

وأعلنت أمس الأربعاء، رابطة الدوري الإيطالي جدول الدوري للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وتوج إنتر بلقب الموسم المنصرم، فيما حجز ميلان وأتالانتا ويوفنتوس مقاعد دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإيطالي في إيطاليا
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