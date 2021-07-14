الدوري الإيطالي ينطلق 22 أغسطس المقبل بـ 10 مواجهات

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، عن جدول مباريات الدوري للأسبوع الأول والثاني، حيث ستنطلق المواجهات يوم 22 أغسطس المقبل.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول كالتالي: "بولونيا – ساليرنيتانا، كالياري – سبيزا، إمبولي – لاتسيو، فيرونا – ساسولوا، إنتر ميلان – جنوى، نابولي – فينيزيا، روما – فيرونتينا، سامبدوريا – ميلان، تورينو – أتالانتا، أودينيزي – يوفنتوس".

أما مباريات الإسبوع الثاني جاءت كالتالي: "أتلانتا – بولونيا ، فيورنتينا – تورينو، جنوى – نابولي، فيرونا – إنتر ميلان، يوفنتوس – إمبولي، لاتسيو – سبيزا، ميلان – كالياري، ساليرنيتانا – روما، ساسولوا – سامبدوريا، أودينيزي – فينيزيا".

ويواجه الدوري الإيطالي أزمة في بث المباريات له خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم يُعرف حتى الأن هل سيشاهد المشاهد المسابقة الموسم المقبل أم لا في ظل عدم تجديد تعاقد شبكة "بي إن سبورتس" مع الكالتشيو.

يذكر أن نادي إنتر ميلان فاز بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي، برصيد 91 نقطة، واحتل ميلان المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وجاء أتالانتا في المركز الثالث رصيد 78 نقطة، أما يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 78 نقطة.