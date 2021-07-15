تقرير فرنسي: يونايتد يتفق مع فاران على بنود التعاقد الشخصية.. ولكن

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع رافائيل فاران مدافع ريال مدريد على بنود التعاقد الشخصية للانتقال إليه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية والصحفي الموثوق محمد بوحفصي فإن المناقشات بين النادي الإنجليزي والمدافع الفرنسي تقدمت بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين يونايتد وريال مدريد مازالت قائمة ولكن لا يوجد أي عرض رسمي حتى الآن من قبل النادي الإنجليزي.

وحال إتمام المفاوضات بنجاح فسيكون فاران هو ثاني صفقات مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري بعد ضمه لجادون سانشو من بروسيا دورتموند.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن فاران لا يريد تجديد تعاقده مع ريال مدريد ويرغب في خوض تحد جديد خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ28 عاما مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.