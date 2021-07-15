تقرير فرنسي: يونايتد يتفق مع فاران على بنود التعاقد الشخصية.. ولكن

الخميس، 15 يوليه 2021 - 19:02

كتب : FilGoal

رافائيل فاران

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع رافائيل فاران مدافع ريال مدريد على بنود التعاقد الشخصية للانتقال إليه في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية والصحفي الموثوق محمد بوحفصي فإن المناقشات بين النادي الإنجليزي والمدافع الفرنسي تقدمت بشكل كبير.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين يونايتد وريال مدريد مازالت قائمة ولكن لا يوجد أي عرض رسمي حتى الآن من قبل النادي الإنجليزي.

أخبار متعلقة
رسالة ساكا: أعدكم بأن هذا الجيل سيعرف شعور الفوز.. والحب دائما ينتصر كلويفرت يقترب من مغادرة روما مالديني: جيرو يصل إيطاليا الخميس للانضمام لـ ميلان

وحال إتمام المفاوضات بنجاح فسيكون فاران هو ثاني صفقات مانشستر يونايتد خلال الصيف الجاري بعد ضمه لجادون سانشو من بروسيا دورتموند.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن فاران لا يريد تجديد تعاقده مع ريال مدريد ويرغب في خوض تحد جديد خلال الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد اللاعب صاحب الـ28 عاما مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

فاران مانشستر يونايتد ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير فرنسي: يونايتد يتفق مع فاران على بنود التعاقد الشخصية.. ولكن 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسالة ساكا: أعدكم بأن هذا الجيل سيعرف شعور الفوز.. والحب دائما ينتصر 59 دقيقة | يورو 2020
ألعاب الأولمبياد - تنس طاولة.. لعبة الشارع التي تعرف هيمنة الصين ساعة | طوكيو 2020
مصارع مصر: كيف أذهب للأولمبياد بدون مدرب! ساعة | طوكيو 2020
كايزر تشيفز لـ في الجول: كل شيء يسير جيدا قبل ملاقاة الأهلي.. ولاعبونا يسافرون لطوكيو بعد اللقاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصطفى محمد: لم أقصر في حق المنتخب الأولمبي 2 ساعة | طوكيو 2020
فرجاني ساسي يودع الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
بعد التأهل للممتاز.. فاركو يستغني عن 14 لاعبا ويُبقى على 21 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك