كايزر تشيفز لـ في الجول: كل شيء يسير جيدا قبل ملاقاة الأهلي.. ولاعبونا يسافرون لطوكيو بعد اللقاء

قال فينا مافوسا المتحدث باسم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إن كافة الأمور تسير على ما يرام في إطار استعدادات فريقه لملاقاة الأهلي.

ويستعد كايزر تشيفز لملاقاة الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي لكايزر تشيفز في تصريحاته لـFilGoal.com: "وصلنا أمس الأربعاء إلى المغرب والأمور تسير بشكل جيد ونحن على أتم استعداد لخوض النهائي".

وأضاف "الاتحاد الجنوب إفريقي أخطرنا اليوم باستدعاء لاعبين لقائمته للمشاركة في أولمبياد طوكيو وهما ريفييه فروسللير ونكوسينجفيلي نكوبو".

أما عن سيبوسو مايبليسو لاعب الفريق فقال: "انضم للمنتخب مباشرة فهو لم يسافر معنا من المغرب من الأصل".