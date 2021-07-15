كايزر تشيفز لـ في الجول: كل شيء يسير جيدا قبل ملاقاة الأهلي.. ولاعبونا يسافرون لطوكيو بعد اللقاء

الخميس، 15 يوليه 2021 - 17:38

كتب : محمد عبد العظيم

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

قال فينا مافوسا المتحدث باسم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي إن كافة الأمور تسير على ما يرام في إطار استعدادات فريقه لملاقاة الأهلي.

ويستعد كايزر تشيفز لملاقاة الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي لكايزر تشيفز في تصريحاته لـFilGoal.com: "وصلنا أمس الأربعاء إلى المغرب والأمور تسير بشكل جيد ونحن على أتم استعداد لخوض النهائي".

أخبار متعلقة
لاعب كايزر تشيفز: لعب النهائي أمام الأهلي بدون جماهير يزيده صعوبة كاف يعلن تسلم تقرير PWC بشأن حسابات الاتحاد تقرير تركي: عمرو وردة على رادار جالاتاسراي

وأضاف "الاتحاد الجنوب إفريقي أخطرنا اليوم باستدعاء لاعبين لقائمته للمشاركة في أولمبياد طوكيو وهما ريفييه فروسللير ونكوسينجفيلي نكوبو".

أما عن سيبوسو مايبليسو لاعب الفريق فقال: "انضم للمنتخب مباشرة فهو لم يسافر معنا من المغرب من الأصل".

كايزر تشيفز الأهلي في إفريقيا نهائي إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول العقوبات الموقعة على الترجي بعد ما حدث ضد الأهلي 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدوري الإيطالي دون قمصان خضراء بدءا من موسم 2022-2023 20 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقرير فرنسي: يونايتد يتفق مع فاران على بنود التعاقد الشخصية.. ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
رسالة ساكا: أعدكم بأن هذا الجيل سيعرف شعور الفوز.. والحب دائما ينتصر ساعة | يورو 2020
ألعاب الأولمبياد - تنس طاولة.. لعبة الشارع التي تعرف هيمنة الصين 2 ساعة | طوكيو 2020
مصارع مصر: كيف أذهب للأولمبياد بدون مدرب! 2 ساعة | طوكيو 2020
كايزر تشيفز لـ في الجول: كل شيء يسير جيدا قبل ملاقاة الأهلي.. ولاعبونا يسافرون لطوكيو بعد اللقاء 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصطفى محمد: لم أقصر في حق المنتخب الأولمبي 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منها ما يحدث لأول مرة في التاريخ.. أرقام قياسية شهدتها يورو 2020 2 تغيير موعد مواجهة المقاصة ضد الأهلي 3 خبر في الجول – إحالة قرار عاشور باحتساب هدف الأهلي الثالث لـ شريف للجنة فنية 4 شريف يشعل المنافسة مع ريان.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021
قد ينال إعجابك