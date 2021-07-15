لاعب كايزر تشيفز: لعب النهائي أمام الأهلي بدون جماهير يزيده صعوبة

الخميس، 15 يوليه 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

سمير نوركوفيتش - كايزر تشيفز - الوداد - دوري أبطال إفريقيا

يرى هابي ماشيان لاعب كايزر تشيفز أن لعب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بدون حضور الجماهير يزيد المباراة صعوبة.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

قال ماشيان في تصريحات نشرها موقع IOL: "قبل أن أغادر جنوب إفريقيا، كنت في مكالمة مع والدتي ووعدتها بأن أبذل قصارى جهدي وأجعلها فخورة".

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وأضاف "لقد وعدتها بأن أحضر كأس البطولة إلى البلاد، سأحاول أن أفي بوعدي".

وتابع "لقد عملنا بجد للوصول إلى النهائي. نحتاج الآن فقط إلى العمل بجد أكثر. لقد وعدنا الكثير من الناس بأننا سنعود بالكأس إلى جنوب إفريقيا".

وواصل "لعب مباراة نهائية بدون جماهير ليس شيئًا نعتاد عليه، لأننا كلاعبين نحتاج إلى الجماهير حتى نشعر بالأجواء".

وأتم "اللعب في النهائي بدون جماهير ليس رائعا، لن يكون الأمر سهلا ولكننا سنعمل بجهد إضافي".

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.

الأهلي كايزر تشيفز
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