محمد يوسف: التفاؤل مطلوب.. لكن لا يعجبني نغمة الثقة قبل نهائي إفريقيا

الخميس، 15 يوليه 2021 - 12:50

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي - محمد يوسف

حذر محمد يوسف مدرب الأهلي الأسبق من مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وقال محمد يوسف في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "أحذر من مباراة كايزر تشيفز. التفاؤل مطلوب، لكن لا يعجبني نغمة التفاؤل أو بالأحرى الثقة".

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وأضاف "في المباريات النهائية لابد من تحضيرات نفسية بشكل مميز، لأن كايزر تشيفز فريق مميز طالما تأهل للنهائي بصرف النظر أنه ثامن الدوري في بلاده".

مدرب البنك الأهلي السابق أكمل "كل مباراة لها ظروفها وسيناريوهاتها. أعتقد أن موسيماني كل تركيزه أن يسجل هدفا مبكرا لإزالة التوتر، ويريح لاعبي الأهلي بشكل كبير، لأنه سيكون مطلوبا من كايزر تشيفز أن يبدأ يترك مساحات ويتخلى عن الدفاع والإغلاق المبالغ فيه الذي يطبقه".

واستمر "هدوء لاعبي الأهلي مهم جدا جدا جدا، فرق جنوب إفريقيا نتفوق عليها، ولكن لابد من الهدوء والثقة وتنفيذ التعليمات المطلوبة، لأن موسيماني على دراية كبيرة بفريق كايزر تشيفز".

يوسف واصل "امتداد اللقاء لوقت إضافي ليس في صالح الأهلي، لأنك تتجه إلى نسب الحظ بشكل كبير. رغم أن نمتلك محمد الشناوي حارس مميز في ركلات الترجيح، لكن نسبة الحظ تلعب دورا أكبر، لذا لابد من الحسم في الوقت الأصلي".

وأتم "الأهلي أفضل هجوميا، ومناطق تحضير الهجمات وخطوط دفاعية أولى قوية جدا رغم أن كايزر تشيفز يميل للدفاع المبالغ".

في إفريقيا الأهلي كايزر تشيفز
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