لاعب كايزر تشيفز في 2002: لا أفضلية لـ الأهلي في نهائي 2021

يؤمن شون بيرمول لاعب كايزر تشيفز السابق أن الأهلي لا يملك أي أفضلية في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال بيرمول في تصريحات نشرها موقع كيك أوف: "كرة القدم لعبة غريبة، ولا تعرف أبدًا ما يحدث في المباراة".

وأضاف "عندما لعبنا مع الأهلي في كأس السوبر الإفريقي عام 2002 كانت الأجواء جنونية لأننا كنا نلعب أمام جماهيرهم".

وأكمل اللاعب الذي شارك كأساسي في مباراة 2002 "هذه المرة لا يوجد جماهير، لذلك ليس هناك أي أفضلية للأهلي في نهائي 2021".

وتابع "أعتقد أن الفريق الحالي لكايزر تشيفز قادر على التتويج بالبطولة، بالنظر إلى الطريقة التي وصل بها الفريق إلى النهائي".

وأتم "عندما بدأت البطولة من كان يظن أن كايزر تشيفز سيصل إلى النهائي؟ لدي شعور قوي بأن تشيفز سيفعلها أمام الأهلي".

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

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الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.