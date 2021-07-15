لاعب كايزر تشيفز: لن نقلل من شأن الأهلي لأننا نعرف قدره

الخميس، 15 يوليه 2021 - 11:25

كتب : FilGoal

لحظة رفع مؤمن زكريا لكأس دوري الأبطال

يعلم نجابولو بلوم لاعب وسط كايزر تشيفز أن التقليل من شأن الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا سيضر الفريق الجنوب إفريقي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز السبت المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب.

وقال بلوم في تصريحات نشرها موقع سويتان لايف: "لقد وصلنا إلى النهائي بعملنا الجاد كفريق واحد وبفضل الله".

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وأضاف اللاعب البالغ من العمر 21 عاما "سندخل المباراة ونقدم أفضل ما لدينا بعد الاستعداد بشكل جيد طوال الأسبوع الأخير".

وأكمل "لن نقلل من شأن الأهلي لأننا نعلم أنهم فريق ذو خبرة كبيرة".

وتابع "أشعر أن الجهاز الفني بأكمله قام بعمل جيد للغاية في التخطيط للتدريبات والظهور أمام الأهلي يوم السبت".

بلوم هو اللاعب الوحيد الذي شارك في جميع مباريات كايزر تشيفز الـ 14 في دوري أبطال أفريقيا في طريقه إلى النهائي.

ووصل كايزر تشيفز لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وتفوق الفريق الجنوب إفريقي على الوداد المغربي في نصف النهائي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.

الأهلي هو حامل لقب البطولة وصاحب الرقم القياسي في التتويج بها برصيد 9 بطولات.

ويسعى كايزر تشيفز لأن يصبح ثالث فريق جنوب أفريقي يتوج بطلا لدوري أبطال إفريقيا بعد أورلاندو بايرتس في 1995 وماميلودي صنداونز في 2016.

الأهلي كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا نجابولو بلوم
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