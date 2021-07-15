طبيب الأهلي يكشف موقف بواليا من نهائي إفريقيا

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، موقف والتر بواليا مهاجم الفريق من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أبو عبلة جاهزية بواليا طبيا لخوض مباراة كايزر تشيفز، في حالة رغبة الجهاز الفني بذلك.

وقال أبوعبلة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "والتر بواليا شارك في المران الأول للأهلي، الذي أقيم أمس على ملعب «كهرماء» دون أن يشعر بأي آلام ليؤكد جاهزيته تماماً للمباريات حال رغبة الجهاز الفني في ذلك.

وأضاف "بواليا انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية، وبعدما تأكد جاهزيته للتدريبات شارك في مران الأمس دون مشاكل طبية".

وكان بواليا قد خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي، كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الثاني اليوم بالمغرب على ملعب كهرماء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.