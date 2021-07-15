طبيب الأهلي يكشف موقف بواليا من نهائي إفريقيا
الخميس، 15 يوليه 2021 - 10:55
كتب : حسام نور الدين
كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، موقف والتر بواليا مهاجم الفريق من نهائي دوري أبطال إفريقيا.
والتر بواليا
النادي : الأهلي
وأكد أبو عبلة جاهزية بواليا طبيا لخوض مباراة كايزر تشيفز، في حالة رغبة الجهاز الفني بذلك.
وقال أبوعبلة في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "والتر بواليا شارك في المران الأول للأهلي، الذي أقيم أمس على ملعب «كهرماء» دون أن يشعر بأي آلام ليؤكد جاهزيته تماماً للمباريات حال رغبة الجهاز الفني في ذلك.
وأضاف "بواليا انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية، وبعدما تأكد جاهزيته للتدريبات شارك في مران الأمس دون مشاكل طبية".
وكان بواليا قد خضع لأشعة على الركبة يوم السبت الماضي، كشفت أنه يعاني من التهاب بسيط في أوتار الركبة.
ويخوض فريق الأهلي مرانه الثاني اليوم بالمغرب على ملعب كهرماء؛ استعدادا لمباراة كايزر تشيفز المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نهائي دوري أبطال إفريقيا.