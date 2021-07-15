مسحة طبية لـ الأهلي لنهائي إفريقيا.. وإضافية لرباعي المنتخب الأولمبي

يخضع لاعبو الأهلي إلى مسحة طبية صباح اليوم الخميس استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسيجري كافة أفراد بعثة النادي الأهلي مسحة طبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل المباراة بـ48 ساعة.

من جهة أخرى، يجري رباعي الأهلي المشارك في أولمبياد طوكيو، محمد الشناوي، وصلاح محسن، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، مسحة ثانية غدا، الجمعة، بمقر إقامة الفريق بالمغرب أيضاً.

ويسافر رباعي الأهلي من المغرب إلى اليابان مباشرة عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

وجاء إجراء المسحة لرباعي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، حيث تقرر إجراء مسحتين للاعبين قبل سفرهم إلى اليابان؛ للانضمام للمنتخب الأولمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بعد غدٍ السبت.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء في استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء.