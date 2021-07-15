مسحة طبية لـ الأهلي لنهائي إفريقيا.. وإضافية لرباعي المنتخب الأولمبي
الخميس، 15 يوليه 2021 - 10:39
كتب : حسام نور الدين
يخضع لاعبو الأهلي إلى مسحة طبية صباح اليوم الخميس استعدادا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وسيجري كافة أفراد بعثة النادي الأهلي مسحة طبية حسب تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قبل المباراة بـ48 ساعة.
من جهة أخرى، يجري رباعي الأهلي المشارك في أولمبياد طوكيو، محمد الشناوي، وصلاح محسن، وأكرم توفيق، وطاهر محمد طاهر، مسحة ثانية غدا، الجمعة، بمقر إقامة الفريق بالمغرب أيضاً.
ويسافر رباعي الأهلي من المغرب إلى اليابان مباشرة عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.
وجاء إجراء المسحة لرباعي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، حيث تقرر إجراء مسحتين للاعبين قبل سفرهم إلى اليابان؛ للانضمام للمنتخب الأولمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بعد غدٍ السبت.
وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء في استاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء.