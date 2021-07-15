عبد الحفيظ: الأهلي جاهز للنهائي.. ونحترم كايزر تشيفز

عبد الحفيظ: الأهلي جاهز للنهائي.. ونحترم كايزر تشيفز
الخميس، 15 يوليه 2021 - 10:29
كتب : حسام نور الدين
أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، احترامه لـ كايزر تشيفز منافس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا جاهزيته للقاء في الوقت ذاته.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الفريق جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وجميع الأمور مُستقرة تماماً في بعثة الفريق بالمغرب".
وأضاف "توجد حالة من التركيز بين الجميع من أجل الفوز بلقب البطولة".
عبد الحفيظ أتبع "نتدرب بقوة، وهناك حالة من التفاؤل بين جميع أفراد البعثة؛ من أجل العودة للقاهرة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة".
مدير الكرة أكمل "نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز، ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال إفريقيا".
واستمر "وصول كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال إفريقيا وعلى حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة، يؤكد أن بطل جنوب إفريقيا قوي، ويقدم كرة جماعية، ولديه طموح هو الآخر من أجل حصد اللقب للمرة الأولى".
عبد الحفيظ شدد على أن "كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ، وهناك دروس كثيرة في هذه النقطة، وعلينا أن نخوض مباراة النهائي الإفريقي بكل جدية وقوة، متسلحين بـ (شخصية الأهلي)؛ من أجل تحقيق اللقب الإفريقي الغالي، وإسعاد الجماهير التي تدعمنا دائماً".
ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز بعد غدٍ السبت، في التاسعة مساء، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.