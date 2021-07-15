عبد الحفيظ: الأهلي جاهز للنهائي.. ونحترم كايزر تشيفز

الخميس، 15 يوليه 2021 - 10:29

كتب : حسام نور الدين

مصر للمقاصة - الأهلي

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، احترامه لـ كايزر تشيفز منافس الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا جاهزيته للقاء في الوقت ذاته.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي: "الفريق جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وجميع الأمور مُستقرة تماماً في بعثة الفريق بالمغرب".

وأضاف "توجد حالة من التركيز بين الجميع من أجل الفوز بلقب البطولة".

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عبد الحفيظ أتبع "نتدرب بقوة، وهناك حالة من التفاؤل بين جميع أفراد البعثة؛ من أجل العودة للقاهرة بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة".

مدير الكرة أكمل "نحترم تماماً فريق كايزر تشيفز، ونرفض أي محاولات للتقليل منه لمجرد أنه لم يحصل من قبل على بطولة دوري أبطال إفريقيا".

واستمر "وصول كايزر تشيفز لنهائي دوري أبطال إفريقيا وعلى حساب فرق كبيرة آخرها الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة، يؤكد أن بطل جنوب إفريقيا قوي، ويقدم كرة جماعية، ولديه طموح هو الآخر من أجل حصد اللقب للمرة الأولى".

عبد الحفيظ شدد على أن "كرة القدم لا تعترف بالأسماء ولا بالتاريخ، وهناك دروس كثيرة في هذه النقطة، وعلينا أن نخوض مباراة النهائي الإفريقي بكل جدية وقوة، متسلحين بـ (شخصية الأهلي)؛ من أجل تحقيق اللقب الإفريقي الغالي، وإسعاد الجماهير التي تدعمنا دائماً".

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز بعد غدٍ السبت، في التاسعة مساء، باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

في إفريقيا سيد عبد الحفيظ كايزر تشيفز
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