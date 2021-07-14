رئيس الرجاء: لا مجال لرحيل رحيمي وبن مالانجو.. أمامنا تحديات كبرى

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 23:40

كتب : FilGoal

بن مالانجو - سفيان رحيمي - الرجاء

قال رشيد الأندلسي رئيس الرجاء المغربي إنه لا مجال حاليا لفتح باب التفاوض مع أي ناد بشأن إمكانية رحيل لاعبي الفريق سفيان وبن مالانجو.

وتحدث رئيس الرجاء لقناة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء قائلا: "باب التفاوض مغلق مع أي ناد بشأن سفيان رحيمي وبن مالانجو لأننا نحتاج لكل لاعب في الرجاء وأمامنا تحديات كبرى".

وواصل "أمامنا كأس المغرب وكأس السوبر الإفريقي ونحتاج لكل اللاعبين فالموسم الخاص بنا لم ينته بعد".

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وبسؤاله عن هل يمكن فتح باب التفاوض بعد خوض نهائي البطولة العربية أجاب قائلا: "هذا الحديث سابق لأوانه الآن".

وربطت التقارير الصحفية رحيمي بالانتقال إلى الأهلي ليلحق بمواطنه بدر بانون الذي انضم للمارد الأحمر قبل عام من الرجاء.

فيما ارتبط بن مالانجو بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية.

سفيان رحيمي بن مالانجو الأهلي الزمالك الرجاء
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