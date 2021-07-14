خاما بيليات: خوض نهائي إفريقيا مثل الفيلم.. إن التزمنا بخطة المدرب سنفوز

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 22:23

كتب : FilGoal

خاما بيليات - أوغندا - زيمبابوي

قال خاما بيليات لاعب كايزر تشيفز إن خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا لثاني مرة في مسيرته يشبه فيلم شاهده من قبل ويتكرر مجددا.

خاما بيليات

النادي : كايزر تشيفز

كايزر تشيفز

وكان بيليات فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع ماميلودي صنداونز على حساب الزمالك في عام 2016.

ويخوض بيليات نهائي الأبطال مرة أخرى ولكن تلك المرة مع كايزر تشيفز وضد الأهلي يوم السبت المقبل في ملعب محمد الخامس في المغرب.

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وتحدث بيليات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية قائلا: "إنه من دواعي سرورنا أن نصل لما نحن فيه الآن بعد الصعوبات التي مررنا بها في الدوري من أجل التركيز على بطولة إفريقيا".

وأضاف "كل اللاعبين قدموا أداء جيدا وهذه خبرات رائعة وأنا مسرور لكوني جزءا من هذا الفريق، هذه خبرة رائعة ويرغب أي لاعب في خوضها".

وأكمل "الأمر تطلب الكثير من العمل ذهنيا وبدنيا فنحن نلتقي بأفضل من في إفريقيا خلال البطولة ونتنافس على كأس كبير".

وواصل اللاعب الزيمبابوي حديثه "كل الجمهور كان معنا خلال الفترات الصعبة والآن نحن في النهائي وأمامنا 90 دقيقة من الفوز بلقب يحلم به أي ناد آخر في إفريقيا".

وشدد بيليات "نحن متواضعون ونتحلى بالاحترافية ونريد تقديم الأفضل وأن نلتزم بخطة المدرب لصنع الفارق في النهائي".

وتابع "لقد مررت بتلك الرحلة من قبل وأعرف مدى صعوبتها ومدى روعة الشعور في النهاية كأنه فيلم شاهدته من قبل لذا أنا سعيد بالمكان الذي أتواجد فيه حاليا وأتطلع لتحقيق أشياء رائعة مع النادي".

وأتم بيليات حديثه "كما قلت يجب أن نتأكد من تنفيذ تعليمات المدرب وأؤمن أنها ستساعدنا على تحقيق نتيجة عظيمة".

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