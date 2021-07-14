ريال مدريد يعلن أرباح 2020-2021 وميزانية انتقالات الموسم المقبل

الأربعاء، 14 يوليه 2021 - 22:16

كتب : محمود ضياء

فلورينتينو بيريز ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد التفاصيل المالية الخاصة بالفريق بعد نهاية موسم 2020-2021.

وقال النادي في بيان رسمي أنه أغلق السنة المالية 2020-2021 بأرباح قدرها 874 ألف يورو بعد الضرائب، وأغلق السنة المالية 2019-2020 بأرباح 313 ألف يورو ليكون أحد الأندية الكبيرة التي لم تتكبد خسائر بسبب كورونا.

النادي أشار إلى أن الدراسة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فإن الخسائر المتراكمة على الأندية الأوروبية في الموسمين الماضيين وصلت إلى 6 مليار يورو.

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ريال مدريد أعلن أيضا انخفاض صافي الديون من 240 مليون يورو في نهاية موسم 2019-2020 إلى 46 مليون يورو بنهاية موسم 2020-2021.

بحسب بيان النادي فإن ميزانية الانتقالات ستكون 122 مليون يورو في الصيف الحالي.

وبلغت أرباح ريال مدريد قبل الضرائب والاستهلاك وسداد الديون 180 مليون يورو، مقارنة بـ177 مليون يورو موسم 2019-2020 و176 مليون يورو موسم 2018-2019.

وأوضح ريال مدريد الإجراءات التي اتخذها في الموسمين الماضين لتجنب خسائر كورونا بعدم التعاقد مع لاعبين في صيف 2020 والاستغناء عن بعض اللاعبين بجانب تخفيض رواتب اللاعبين والإداريين بنسبة 10% وخفض نفقات النادي بنسبة 25%.

ريال مدريد الدوري الإسباني
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